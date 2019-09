Donald Trump, Präsident der USA.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Die US-Demokraten haben durch die Einsicht in die Whistleblower-Beschwerde wohl neues Material für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump. Demnach lege die Beschwerde "schweres Fehlverhalten" offen, sagte Adam Schiff, Chef des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus.



Zu der Beschwerde sah sich der bisher unbekannte Informant oder die Informantin zum Teil durch ein Telefonat zwischen Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Sommer veranlasst. In dem Gespräch legte der US-Präsident seinem Amtskollegen nahe, gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn Ermittlungen anzustoßen, wie aus einem am Mittwoch vom Weißen Haus veröffentlichten Protokoll hervorgeht, das nicht den genauen Wortlaut des Telefonats wiedergibt. Inzwischen prüfen die Demokraten im Kongress in der Ukraine-Affäre ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.