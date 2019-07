Die deutsche Kapitänin Carola Rackete an Bord der «Sea-Watch 3».

Quelle: Till M. Egen/Sea-Watch.org/dpa

"Sea-Watch 3"-Kapitänin Carola Rackete will den italienischen Innenminister Matteo Salvini wegen Verleumdung verklagen. Eine Klage werde laut ihrem Anwalt Alessandro Gamberini vorbereitet. Salvini war immer wieder über die deutsche Kapitänin hergezogen. Er bezeichnete sie unter anderem als "Nervensäge".



Laut Racketes Anwalt habe Salvini auch zu strafbaren Handlungen angestiftet. Rackete war mit dem Rettungsschiff und 40 Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen der Insel Lampedusa gefahren.