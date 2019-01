Küstenwache versorgt die «Sea Watch».

Quelle: Salvatore Cavalli/AP/dpa

Italien muss den Migranten auf dem blockierten Rettungsschiff "Sea-Watch 3" medizinische Unterstützung, Essen und Getränke zukommen lassen. Das ordnete der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte an. Italien muss darüber Bericht erstatten. Die Küstenwache hatte aber schon Lebensmittel und Kleidung an Bord gebracht.



Das Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch hatte 47 Migranten vor Libyen aufgenommen. Das Schiff harrt vor Sizilien aus, weil es in Italien nicht anlegen darf.