Daumen hoch: US-Präsident Donald Trump bei seinem ersten Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Quelle: dpa

US-Präsident Donald Trump hat sich nach einem 38 Minuten dauernden Vier-Augen-Gespräch mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un optimistisch gezeigt. Die Gespräche liefen "sehr, sehr gut", so Trump. Anschließend setzten sich Trump und Kim in größerer Runde zu Gesprächen zusammen.



Auf US-Seite kamen Außenminister Mike Pompeo, der Nationale Sicherheitsberater John Bolton und Trumps Stabschef im Weißen Haus, John Kelly, hinzu. An der Seite Kims sitzt unter anderem Ex-Geheimdienstchef Kim Yong Chol.