KfW-Zentrale in Frankfurt am Main.

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Die staatliche Förderbank KfW hat trotz der Zinsflaute ihren Gewinn im vergangenen Jahr gesteigert. 2018 sei ein "sehr erfolgreiches Jahr" gewesen, sagte Vorstandschef Günter Bräunig in Frankfurt am Main.



Der Gewinn werde über den 1,4 Milliarden Euro des Vorjahres liegen, vor allem weil die Banken-Gruppe deutlich weniger Vorsorge für ausfallgefährdete Kredite habe treffen müssen. Details will die KfW bei der Vorlage der Bilanz im April präsentieren.