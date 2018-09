Das Ebola-Virus breitet sich im Kongo aus. Archivbild Quelle: Frederick Murphy/CDC/AP/dpa

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht ein "sehr großes Risiko", dass sich die gegenwärtige Ebola-Epidemie im Osten des Kongo auch in andere Landesteile und die Nachbarländer ausbreitet. Es sei entscheidend, dass die an Nord-Kivu angrenzenden Provinzen und die Nachbarländer Uganda und Ruanda ihre Kontrollmaßnahmen verstärkten, erklärte die WHO.



Wiederholte Rebellenangriffe rund um die Stadt Beni in der Provinz Nord-Kivu unweit der ugandischen Grenze erschweren die Bekämpfung der Seuche.