US-Verteidigungsminister James Mattis. Archivbild Quelle: Sven Hoppe/dpa

Nach der Absage des Nordkorea-USA Gipfels wertet US-Verteidigungsminister James Mattis die fortgesetzten diplomatischen Bemühungen beider Länder als sehr gute Nachricht.



"Die Diplomaten arbeiten immer noch an der Möglichkeit eines Gipfels", sagte Mattis. Er zeigte sich hoffnungsvoll, dass es doch noch ein Treffen geben wird. Wenn man einen Gipfel zustande bekommen wolle, sei ein Hin und Her vorher nicht ungewöhnlich, sagte er. Nun seien "die Diplomaten am Drücker und in der Verantwortung".