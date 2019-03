Donald Trump, der Präsident der USA.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Trotz des Scheiterns seines Gipfels mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un hat US-Präsident Donald Trump die Verhandlungen gelobt. "Wir hatten sehr substanzielle Gespräche mit Kim Jong Un - wir wissen, was sie wollen und sie wissen, was wir für notwendig halten", schrieb Trump auf Twitter.



Das Verhältnis zu Nordkorea sei "sehr gut". Man werde sehen, was passiert, fügte er hinzu. Das Treffen zwischen Trump und Kim in Hanoi war ohne Abschlusserklärung zu Ende gegangen.