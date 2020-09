Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan.

Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

US-Präsident Trump hat Präsident Erdogan in einem Brief vor der Militäroffensive in Nordsyrien gewarnt. Der US-Sender Fox News veröffentlichte eine Kopie des Schreibens. Es ist datiert auf den Tag, an dem die Türkei mit der Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG begonnen hatte.



"Seien Sie kein Narr!", appelliert Trump darin an Erdogan. Er werde sonst als "Teufel" in die Geschichte eingehen. Der türkische Präsident solle mit den Kurden verhandeln. Dann sei ein "großartiger Deal" möglich.