Ernie (l.) und Bert. Quelle: Georg Wendt/dpa

Nach einem Interview, in dem "Sesamstraße"-Autor Mark Saltzman die beliebten Figuren Ernie und Bert als schwul geoutet hatte, rudert er jetzt zurück: Es sei missverstanden worden, sagte Saltzman der "New York Times".



Wie sein Lebensgefährte, Film-Cutter Arnold Glassman, und er selbst seien die beiden gegensätzliche Charaktere, die sich lieben. Das bedeute nicht, dass sie schwul seien, so der Autor. "Das ist ein Unterschied." Er wolle die Puppen nicht auf eine sexuelle Orientierung festlegen.