CDU-Bundesvize Thomas Strobl hat den Grünen im Bund in der Debatte über eine Ausweitung der Zahl "sicherer Herkunftsländer" für Asylbewerber eine Verschleppungstaktik vorgeworfen. Handelt klug und mit Verantwortung für Deutschland, sagte der baden-württembergische Innenminister.



Rühmliche Ausnahme sei die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg. Von den Ländern mit grüner Regierungsbeteiligung wollte am Freitag im Bundesrat nur Baden-Württemberg dem entsprechenden Gesetzentwurf zustimmen.