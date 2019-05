US-Präsident Trump bei Kundgebung in Wisconsin.

Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump ist dem Galadinner der Hauptstadtpresse in Washington ferngeblieben und hat stattdessen bei einer Wahlkampfveranstaltung kritische Medien angegriffen. Trump warf ihnen vor Tausenden jubelnden Anhängern bei seinem Auftritt in Wisconsin vor, "Fake News" zu verbreiten: "Sie sind Fälscher."



Das Publikum skandierte Sprechchöre, in denen der Trump-kritische Sender CNN verunglimpft wurde. Trump behauptete, CNN verliere Zuschauer, weil niemand dem Sender mehr glaube.