Baltenstaaten suchen Brettspiel-Meister. Quelle: Alexander Welscher/dpa

An die Würfel, fertig, los: Brettspiel-Enthusiasten aus den baltischen Staaten und aller Welt haben in Lettland gezockt. Mehr als 130 "Siedler von Catan"-Strategen aus Estland, Lettland und Litauen ermittelten in der Nationalbibliothek in Riga den baltischen Champion beim Brettspiel aus Deutschland.



Parallel dazu fand das Brettspielfestival "Balticon" statt. Neben den Turnieren konnten Besucher Brett- und Kartenspiele ausprobieren. Auch Seminare zur Spielentwicklung wurden angeboten.