Singles Day-Besucher beim Internethändler JD.com in Peking. Quelle: Ng Han Guan/AP/dpa

Die Chinesen haben am sogenannten Singles Day ihren Online-Händlern Verkaufsrekorde beschert: Allein Alibaba, der größte Internethändler Chinas, verkaufte Waren im Wert von umgerechnet 21,8 Milliarden Euro.



Ursprünglich galt der 11.11. in China unter Studenten als eine Art Anti-Valentinstag für Alleinstehende, weil das Datum nur aus Einsen besteht. Dann begann Alibaba seinen Kunden an dem Tag hohe Preisnachlässe zu gewähren. So entwickelte sich der jährliche Singles Day zur Rabattschlacht.