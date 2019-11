"Singles Day" in China. Symbolbild

Quelle: Wang Peng/XinHua/dpa

Der chinesische Online-Gigant Alibaba hat beim "Singles Day" einen neuen Verkaufsrekord erreicht. Wie das Unternehmen mitteilte, kamen die Verkäufe bereits um 16.00 Uhr auf den Vorjahresumsatz von etwa 27 Milliarden Euro.



Der "Singles Day" am 11.11. galt in China unter Studenten ursprünglich als eine Art Anti-Valentinstag für Alleinstehende, weil das Datum nur aus Einsen besteht. 2009 begann dann Alibaba, seinen Kunden an dem Tag für 24 Stunden hohe Preisnachlässe zu gewähren. Viele Konkurrenten folgten dem Beispiel.