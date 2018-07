Zerstörte Al-Nuri-Moschee im IS-Gebiet. Quelle: Oliver Weiken/dpa

Die Bundesanwaltschaft hat erstmals einen Haftbefehl gegen eine deutsche IS-Anhängerin nach ihrer Rückkehr in die Bundesrepublik erwirkt. Die 27 Jahre alte Jennifer W. sei am Freitag in Bayern festgenommen worden, teilten die Bundesanwälte mit.



Die junge Frau hatte sich den Angaben zufolge im Irak der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeschlossen. Dort habe sie als "Sittenpolizistin" kontrolliert, ob andere Frauen die vom IS aufgestellten Bekleidungsvorschriften einhielten.