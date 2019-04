Ein Sichtschutz im Bahnhof Charlottenburg. Archivbild

Quelle: Soeren Stache/dpa

Aufladestationen fürs Handy und mehr Sitzplätze: Die Deutsche Bahn (DB) will den Aufenthalt in Bahnhöfen angenehmer machen. Im S-Bahnhof Charlottenburg Berlin laufen bereits Umbauarbeiten, die Mitte des Jahres abgeschlossen sein sollen, wie der bundeseigene Konzern mitteilte.



Es sei der erste Standort, der zu einem "Smart City"-Bahnhof umgestaltet werden soll. Ziel sei es, Bahnhöfe attraktiver zu machen und so langfristig den Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen.