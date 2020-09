Eine Grafik zeigt die Sonde «Solar Orbiter». Symbolbild

Quelle: ATG medialab/ESA/dpa

Die neue Esa-Sonde "Solar Orbiter" ist von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus in Richtung Sonne gestartet. An Bord einer Atlas V 411 Rakete hob der Orbiter ins All ab. Er soll einen Blick auf bislang weniger bekannte Regionen der Sonne werfen und erstmals auch die Pole des Sterns untersuchen.



Bis auf 42 Millionen Kilometer soll der Satellit an die Sonne heranfliegen. Auf seiner Flugbahn wird die größte Distanz zwischen Orbiter und Erde bei 300 Millionen Kilometern liegen. Ein Radiosignal wird dann 16,5 Minuten brauchen.