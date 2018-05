Bei dem Attentat in New York starben acht Menschen Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die tödliche Attacke eines 29-Jährigen auf Radfahrer und Fußgänger in New York für sich beansprucht und den Attentäter als "Soldaten des Kalifats" gefeiert. Das berichtete die auf Überwachung von Islamisten-Seiten spezialisierte Seite Intelligence Group.



Der aus Usbekistan stammende Mann hatte bei der Attacke mit einem Kleinlaster acht Menschen getötet und elf weitere verletzt. Er habe zugegeben, dass ihn IS-Videos zu dem Anschlag inspiriert haben.