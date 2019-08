"Überraschung", "Farce", "Witz" - Donald Trumps Absage eines geplanten Dänemark-Besuchs hat ungläubige Reaktionen hervorgerufen. Sie habe die Nachricht des US-Präsidenten mit "Bedauern und Überraschung" aufgenommen, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.



Trump wollte Dänemark Anfang September besuchen. Am Dienstag verschob er den Besuch per Tweet auf unbestimmte Zeit, weil Frederiksen nicht über einen Verkauf Grönlands an die USA reden wolle. Auch das Königshaus zeigte sich überrascht.