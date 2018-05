2017 wurden insgesamt 23.966 Flüchtlinge abgeschoben. Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Die Zahl der Abschiebungen ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. 2017 wurden insgesamt 23.966 Flüchtlinge in ihre Heimatländer zurückgebracht - das waren 5,6 Prozent weniger als 2016. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums bestätigte die Zahlen. Unter den Abgeschobenen waren demnach 60 sogenannte Gefährder.



Dem Sprecher zufolge lag das an einem "Sondereffekt". 2016 habe es noch viele Rückführungen in Balkan-Staaten gegeben. Diese seien 2017 zum Großteil abgeschlossen worden.