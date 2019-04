Demonstrationsruf nach Enteignung in Berlin.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich deutlich gegen Enteignungen von Wohnungskonzernen ausgesprochen. "Enteignungen sind nun wirklich sozialistische Ideen und haben mit bürgerlicher Politik nichts zu tun", sagte Söder dem "Münchner Merkur". Enteignungen seien zudem kaum mit der Verfassung vereinbar.



Bundesweit hatten am Samstag Zehntausende gegen steigende Mieten demonstriert. In Berlin lief zugleich ein Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne an.