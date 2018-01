Unionsfraktionschef Kauder hofft auf eine neue Große Koalition. Quelle: Soeren Stache/dpa

Unionsfraktionschef Volker Kauder hat die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU zur Zurückhaltung gegenüber der SPD mit Blick auf den Streit um die GroKo-Pläne aufgerufen. Die Sozialdemokraten hätten eine schwierige Woche vor sich, sagte Kauder in der Fraktionssitzung in Berlin, hieß es aus Teilnehmerkreisen.



"Die SPD sollten wir auf ihrem Weg in Ruhe lassen", sagte Kauder. Man habe ein Interesse daran, dass das Land eine Regierung bekomme, sagte der CDU-Politiker.