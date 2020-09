Durchsuchungen habe es an sechs Orten in Berlin, einem Ort in Brandenburg, einem in Nordrhein-Westfalen und einem in Thüringen gegeben. Dabei seien Bargeld, Hieb- und Stichwaffen sowie Datenträger beschlagnahmt worden. Rund 180 Einsatzkräfte waren an den Razzien in den Morgenstunden beteiligt.