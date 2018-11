Star-Wars-Fans heben gemeinsam ihre Lichtschwerter.

Der britische Spezialeffekte-Pionier und Modellbauer Jonathan Erland bekommt für seine technischen Verdienste für die Filmindustrie einen Ehren-Oscar. Der "Gordon E. Sawyer Award" soll bei der Vergabe der sogenannten Technik-Oscars am 10. Februar in Beverly Hills verliehen werden, wie die Oscar-Akademie mitteilte.



Erland gehörte in den 70er Jahren zu dem Technik-Team um Regisseur George Lucas für den ersten "Star Wars"-Film "Krieg der Sterne".