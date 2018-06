Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Archivbild Quelle: Djordje Savic/EPA/dpa

US-Präsident Donald Trump und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban zeigen sich in ihrer Wertschätzung für "starke nationale Grenzen" einig. Die beiden hätten miteinander telefoniert, teilte das Weiße Haus mit.



Der Anruf ist insofern interessant, als Trump in Europa engeren Kontakt zu Regierungen sucht, die der EU und dem Flüchtlingsthema kritisch gegenüberstehen. Trump hatte jüngst auch Italiens Ministerpräsidenten Giuseppe Conte gelobt, der einen harten Kurs in Migrationsfragen fährt.