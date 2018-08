Künzelsau funkt mit "Astro-Alex". Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

"Hallo Hohenlohe! Hallo Künzelsau!" - für gut 20 Minuten hat Astronaut Alexander Gerst in seiner Heimatstadt "vorbeigeschaut". Hunderte Menschen verfolgten auf einer Leinwand vor dem Alten Rathaus das Live-Gespräch mit dem berühmtesten Sohn der 15.000-Einwohner-Stadt, der seit zwei Monaten in der Raumstation ISS um die Erde rast.



Hinter "Astro Alex" ist ein Chaos aus Geräten, Kabeln und Monitoren zu sehen. Gerst entschuldigt die "Unordnung", beim Forschen im All sei das nun mal so.