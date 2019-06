Tarifkonflikt mit Lufthansa - Tarifkonflikt mit Lufthansa: Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo droht mit Streiks im Juli

Auf die Lufthansa und ihre Kunden kommen Streiks der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo von Juli an zu. Das kündigte der stellvertretende Ufo-Vorsitzende Daniel Flohr in Frankfurt an.