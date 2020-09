"Super Saturday": Die Brexit-Entscheidung steht an.

Quelle: Alberto Pezzali/AP/dpa

Heute stimmt das Unterhaus in London über Premierminister Boris Johnsons Brexit-Deal ab. Die Abgeordneten sollen in einer in den Medien als "Super Saturday" bezeichneten historischen Sondersitzung über den kürzlich vereinbarten neuen Brexit-Deal abstimmen.



Mit dem Beginn der Abstimmungen wird gegen 15.30 Uhr gerechnet. Johnson steht unter Druck, die Zustimmung noch heute zu erhalten. Sonst ist er per Gesetz verpflichtet, in Brüssel einen Antrag auf Verlängerung der am 31. Oktober auslaufenden Frist zu beantragen.