Mike Bloomberg.

Quelle: Matias J. Ocner/Miami Herald/AP/dpa

Im US-Präsidentschaftsrennen der Demokraten hat New Yorks Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg nach bisherigem Stand keine großen Siege vorzuweisen. Nach ersten Prognosen konnte Bloomberg beim Vorwahl-Marathon der Demokraten in 14 Bundesstaaten keinen einzigen Staat für sich gewinnen.



Bloomberg siegte Prognosen zufolge lediglich im US-Außengebiet Amerikanisch-Samoa. Er lag in mehreren Bundesstaaten allerdings oberhalb der Schwelle von 15 Prozent der Stimmen. Damit kann er sich einzelne Delegiertenstimmen sichern.