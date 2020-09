Joe Biden.

Quelle: Chris Carlson/AP/dpa

Im US-Präsidentschaftsrennen der Demokraten hat der frühere US-Vizepräsident Joe Biden bei den Vorwahlen am "Super Tuesday" eine unerwartete Siegesserie hingelegt. Nach Prognosen von TV-Sendern über den Ausgang von zunächst elf Vorwahlen gewann der moderate Kandidat in North Carolina, Virginia, Alabama, Tennessee, Arkansas, Minnesota, Oklahoma und Massachusetts.



Dem linken Senator Bernie Sanders sagen Fernsehsender drei Siege voraus: In seinem Heimat-Bundesstaat Vermont, in Colorado und in Utah.