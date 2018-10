Tony Joe White 2013 in Montreux. Quelle: Sandro Campardo/KEYSTONE/dpa

Der US-Rocksänger Tony Joe White ("Rainy Night in Georgia") ist tot. Das teilte seine Plattenfirma Yep Roc unter Berufung auf seine Familie mit. White starb mit 75 Jahren in Leiper's Fork im US-Staat Tennessee.



White bezeichnete seine Musik als "Swamp Rock". Die Wurzeln seines Stils liegen in Louisiana, wo er geboren und aufgewachsen war. Whites erfolgreichster Song "Polk Salad Annie" gehörte zum Repertoire von über 40 Sängern, darunter Elvis Presley, Johnny Hallyday und Tom Jones.