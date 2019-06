Aldi-Filiale in Herten.

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Der Lebensmitteldiscounter Aldi will einem Bericht zufolge für dünne Plastiktüten künftig einen "symbolischen Preis" von einem Cent verlangen. Das berichtete die "Süddeutsche Zeitung".



Seitdem Kunststoff-Tragetaschen kostenpflichtig sind, packen immer mehr Kunden ihre Einkäufe in die kostenlosen Knotenbeutel in der Obst- und Gemüseabteilung. Laut Bundesumweltministerium verbrauchten die Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr mehr als drei Milliarden der dünnen Plastiktüten.