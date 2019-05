Petro Poroschenko schüttelt die Hand von Wolodymyr Selenskyj.

Quelle: Serg Glovny/ZUMA Wire/dpa

Nach einem extrem hitzigen Wahlkampf bereitet sich die Ukraine mit einem sogenannten Tag der Stille auf die Stichwahl um das Präsidentenamt vor. Unmittelbar vor der Abstimmung war Wahlwerbung für den Amtsinhaber Petro Poroschenko und den Komiker Wolodymyr Selenskyj per Gesetz verboten.



Medienberichten zufolge ließen beide Kandidaten allerdings Plakate in den Farben ihrer Kampagne aufhängen. Am Ostersonntag entscheiden rund 30 Millionen Ukrainer über das neue Staatsoberhaupt.