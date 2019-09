Die Gedenkveranstaltung für Dominik Brunner fand am Tatort statt.

Zehn Jahre nach dem Tod von Dominik Brunner haben Politiker und Weggefährten sein couragiertes Handeln gewürdigt. "Der 12. September 2009 hat München verändert", sagte Oberbürgermeister Reiter (SPD) am S-Bahnhof Solln.



Brunner hatte sich vor Jugendliche gestellt, die von anderen Jugendlichen bedrängt wurden. Es kam zu einer Schlägerei. Die Angreifer schlugen weiter auf ihn ein, als er am Boden lag. Er starb später im Krankenhaus an einem Herzstillstand infolge eines vergrößerten Herzmuskels.