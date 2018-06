Die Korallen in der Maya Bay leiden unter den Touristen. Quelle: Tourism Authority of Thailand/Tourism Authority of Thailand/dpa

Der Maya-Strand auf der Inselgruppe Ko Phi Phi in Thailand wird nicht geschlossen. Der durch den Film "The Beach" mit Leonardo di Caprio weltberühmte Traumstrand bleibt geöffnet. "Die Idee einer temporären Schließung ist vom Tisch", sagte Worapoj Lomlim, der Chef der lokalen Nationalparkbehörde dem ZDF.



Täglich steuern viele Touristenboote Ko Phi Phi Leh an und beschädigen so das Korallenriff. Ab Juni muss die Insel nun von der Rückseite angesteuert werden, um das Riff zu schonen.