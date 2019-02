Die Berlinale findet vom 07. bis 17. Februar 2019 statt.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

In Berlin beginnen die Internationalen Filmfestspiele. Die Berlinale wird mit "The Kindness of Strangers" eröffnet. Die dänische Regisseurin Lone Scherfig erzählt von einer Begegnung mehrerer Fremder in New York. Auf dem roten Teppich werden etwa Juliette Binoche und Bill Nighy erwartet.



Die Berlinale gehört mit Cannes und Venedig zu den bedeutendsten Filmfestivals der Welt. Rund 400 Filme werden bis zum 17. Februar gezeigt. Direktor Dieter Kosslick leitet die Berlinale zum letzten Mal.