In der Bucht von San Francisco hat das Projekt "The Ocean Cleanup" Kurs auf den größten Müllteppich der Welt genommen. Ein 600 Meter langes Rohr wurde aufs Meer gezogen. Fangarme sollen sich am Pazifischen Müllwirbel zwischen Kalifornien und Hawaii um den Plastikabfall legen, der dann per Schiff eingesammelt wird.



Das Team um den Niederländer Boyan Slat (24) will die Konstruktion dort zunächst testen. Slat konnte Investoren, Universitäten und Firmen für sein Millionenprojekt gewinnen.