CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

Quelle: Andreas Gebert/dpa

In der Union wächst die Sorge, dass die von der SPD geplanten Sozialausgaben Löcher in den Haushalt von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) reißen werden. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte: "Die Pläne von Finanzminister Scholz sind kein Zukunftshaushalt für Deutschland, sondern ein Therapiepaket für die SPD."



Ein Haushaltsentwurf für 2020 liegt bislang nicht vor. Am 20. März soll das Kabinett die Eckwerte für den Haushalt 2020 und den Finanzplan bis 2023 beschließen.