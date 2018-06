Der Sunway TaihuLight führt die Liste der Supercomputer an. Quelle: National Supercomputing Center/NATIONAL SUPERCOMPUTING CENTER/dpa

China baut seine Vormachtstellung im Ranking der schnellsten Supercomputer der Welt weiter aus. In der 50. Ausgabe der "Top 500"-Rangliste stellt das Land 201 Anlagen und überholt die USA (145 Anlagen) damit deutlich. Den dritten Platz belegt Japan mit 35 Rechenanlagen, gefolgt von Deutschland (20).



Supercomputer nehmen in der Medizin, in der Wirtschaft, für die Berechnung von Verkehrsströmen oder der Analyse von Molekülbewegungen und Wetterdaten eine immer wichtigere Rolle ein.