Peter Madsen in seinem U-Boot «Nautilus». Archivbild Quelle: Hougaard Niels/Ritzau Foto/AP/dpa

Der wegen Mordes angeklagte dänische Erfinder Peter Madsen hat nach Aussage eines Bekannten davon geträumt, das perfekte Verbrechen zu begehen. Er habe sich einen großen Polizeieinsatz zu Wasser, zu Land und in der Luft ausgemalt, berichtete der Navigator von Madsens U-Boot "Nautilus" vor Gericht.



Was für ein Verbrechen das sein sollte, habe Madsen nicht gesagt. Madsen wird vorgeworfen, die schwedische Journalistin Kim Wall an Bord seines U-Bootes misshandelt und getötet zu haben.