Schauspieler Siegfried Rauch ist im Alter von 85 Jahren gestorben Quelle: Ursula Düren/dpa

Der Schauspieler Siegfried Rauch ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren. Rauch wurde in den 1970er und 80er Jahren dem deutschen Publikum bekannt. 1999 übernahm er das Ruder in der ZDF-Serie "Das Traumschiff" als Kapitän Jakob Paulsen. Die Rolle spielte er bis 2012 in 35 Episoden.



In den Jahren 2000 bis 2003 stand er für die Serie "Bei aller Liebe" vor der Kamera. Als Doktor Roman Melchinger stand er in "Der Bergdoktor" dem Mediziner als väterlicher Freund zur Seite.