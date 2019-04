IWF-Chefin Christine Lagarde.

Quelle: Jose Luis Magana/AP/dpa

In einer Zeit weltweit schwächelnder Konjunktur hat der Internationale Währungsfonds (IWF) Angst vor Störfeuer aus der Politik. "Wir müssen vermeiden, uns selbst Wunden zuzufügen", sagte IWF-Chefin Christine Lagarde in Washington. Sie rief den politisch Verantwortlichen zu: "Verursacht keine Schäden. Tut das Richtige."



Dazu zählten Probleme durch Zölle und andere Handelsschranken, so Lagarde. Es gelte jetzt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nötig sei zudem größere Obacht im Finanzsektor.