Wolfgang Ischinger fordert ein NATO-Sondertreffen zur Türkei. Quelle: Alexander Heinl/dpa

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat die NATO-Staaten aufgefordert, eine gemeinsame Linie zu den "Übergriffen" der Türkei in Syrien zu finden. Er sagte in der ZDF-Sendung "maybrit illner", er halte es für "absolut zwingend", ein Sondertreffen anzuberaumen.



Dieses müsse sicherstellen, "dass nicht in chaotischer Weise jeder irgendwas macht". Falsch wäre es, wenn die USA, die Briten, Frankreich oder Deutschland nun alle eine eigene Türkei-Politik verfolgten.