SPD-Chefin Nahles will gegen Kinderarmut kämpfen. Archivbild

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Die SPD will sich laut Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles verstärkt dem Kampf gegen Kinderarmut widmen. "Wir haben über drei Millionen Kinder in der Grundsicherung, obwohl wir ein sehr wohlhabendes Land sind", sagte sie im ARD-Morgenmagazin. Dies sei ein "unhaltbarer Zustand".



Die Fraktion trifft sich am heutigen Donnerstag und Freitag in Berlin. Neben den Themen Bildungschancen, Agrarpolitik und Europawahl soll es auch um die Neuaufstellung der Partei gehen.