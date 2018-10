Das Bündnis «Unteilbar» hat in Berlin zu einer Demo aufgerufen. Quelle: Bodo Marks/dpa

In Berlin findet eine Großdemonstration unter dem Motto "Unteilbar" statt. Der Protest richtet sich gegen rechte Hetze, Diskriminierung, das Flüchtlingssterben im Mittelmeer und Einschnitte im Sozialsystem. Zehntausende Menschen werden erwartet. Die Demonstration startet am Alexanderplatz. Ab 13.00 Uhr soll sich der Zug in Bewegung setzen.



Zahlreiche Organisationen, Verbände und Parteien unterstützen den Aufruf. Für den Abend war unter anderem ein Auftritt Herbert Grönemeyers angekündigt.