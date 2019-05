Das ertse Treffen zwischen Kim Jong Un und Moon Jae In 2018. Arch

Quelle: Uncredited/Korea Summit Press Pool/dpa

Ungeachtet der festgefahrenen Verhandlungen im Streit um das Atomwaffenprogramm Nordkoreas hat sich Südkoreas Präsident Moon Jae In mit Blick auf die bilateralen Beziehungen optimistisch geäußert.



"Im Laufe der Jahre, in denen wir der Erklärung von Panmunjom folgen, werden wir auf der koreanischen Halbinsel einen unumkehrbaren Frieden erleben, in dem alle zusammen gedeihen", sagte Moon in Anspielung auf das Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un vor einem Jahr.