Bundeskanzlerin Merkel (CDU) singt die Nationalhymne. Archivbild Quelle: Federico Gambarini/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht keinen Bedarf für Änderungen am Text der Nationalhymne. Merkel sei "sehr zufrieden" mit der Form der Hymne, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Seibert bezog sich auf einen Vorstoß der Gleichstellungsbeauftragten im SPD-geführten Bundesfamilienministerium, Kristin Rose-Möhring.



Nach einem Bericht der "Bild am Sonntag" hatte sie vorgeschlagen, künftig statt "Vaterland" besser "Heimatland" und statt "brüderlich" in Zukunft "couragiert" zu singen.