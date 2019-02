Lego-Chef Christiansen setzt verstärkt auf digitale Produkte.

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Der dänische Bauklötzchen-Riese Lego will stärker auf Digitalisierung setzen. Dies sei auch eine Antwort auf die Veränderungen im Kinderzimmer, sagte Lego-Chef Niels Christiansen. Im Haus werde etwa mit Anwendungen für Augmented Reality (AR) experimentiert.



Dabei werden virtuelle Gegenstände auf dem Bildschirm in die reale Umgebung eingefügt. Physisches Spielen werde nicht verschwinden, sagte Christiansen. "Kinder mögen beides, in ihrer Welt verschmilzt analoges und digitales Spielen."