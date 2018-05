An dem Haus warb ein großes rotes Schild für günstigen Wohnraum. Quelle: Luo Xiaoguang/XinHua/dpa

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Peking sind 19 Menschen ums Leben gekommen. Acht weitere wurden verletzt. Feuerwehrleute konnten die Flammen in dem Gebäude im südlichen Außenbezirk Daxing nach drei Stunden löschen. Über die Ursache des Feuers war zunächst nichts bekannt.



Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, die Polizei habe "Verdächtige" festgesetzt. Welches Verbrechen sie begangen haben sollen, war unklar. Möglicherweise handelt es sich um Verantwortliche für das Gebäude.